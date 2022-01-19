126 миллионов выделят на снегоуборочную технику для Петрозаводска

Городские власти рассчитывают, что контракт с ООО «ТехРент», которая отвечает за содержание улиц Петрозаводска, будет расторгнут.

Для уборки улиц столицы Карелии в будущем сезоне планируют привлечь муниципальное предприятие на базе Кондопожского ДРСУ. Об этом сообщает пресс-служба губернатора.

Для оснащения предприятия необходимой техникой для уборки города собираются выделить 126 миллионов рублей. Такое поручение дал глава республики. Также республиканские власти выделят 27 миллионов рублей из резервного фонда на вывоз снега.

С городских улиц уже вывезено 40 тысяч тонн снега, контрактом предусмотрен вывоз 60 тысяч тонн. Однако ожидается, что общий объем снега, который до конца сезона планируется вывезти, может составить до 180 тысяч тонн. Полигон, куда вывозят снег, уже практически заполнен. Чиновники выделили дополнительные площадки. (фото gov.karelia.ru)