За чистоту надо платить. Новые очистные дорого обойдутся жителям Чупы

Текст: Георгий Чентемиров

В поселке Чупа Лоухского района реконструировали канализационно-очистные сооружения. Объект стоимостью 180 миллионов рублей должны были сдать к декабрю. Декабрю 2019 года. Чупинские очистные вошли в Федеральную целевую программу развития Карелии — и, как многие другие проекты ФЦП, по срокам далеко вышли за ее пределы.

В случае с очистными в Чупе опоздали на два года ровно. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получили 30 декабря. Впрочем, это далеко не финал. Впереди — пусконаладочные работы.

Фото 2019 года. Автор: Сергей Юдин / "Республика"

— КОС полноценно в Чупе заработает в текущем году. Сейчас он функционирует, необходимо его настроить, — отметил министр строительства Виктор Россыпнов.

Звучит тревожно — если учесть, что в Карелии далеко не всегда ввод очистных сооружений в эксплуатацию означает их реальный запуск. В поселке Шелтозеро очистные тоже ввели в эксплуатацию, а потом выяснилось, что труба на входе не совпадает по диаметру с трубой канализации. Проблема оказалась фатальной, КОСы не работают уже много лет.

Как рассказал директор чупинского водоканала Николай Король, через КОС уже идут сточные воды.

— Коллекторы заведены, техническая очистка идет, все подключено. С технической точки зрения сказать, что они работают, можно будет только после пусконаладочных работ под нагрузкой. Нужно выйти на проектную мощность, тогда они будут считаться работающими, — сказал специалист.

По его словам, все работы могут занять от полугода до года. Это хорошая новость. Плохая — то, что платить за чистые стоки придется жителям Чупы. И “Петрозаводск говорит” рассчитал даже конкретную сумму!

— Когда мы создаем те или иные сооружения, очистные например… Это же влияет на тариф? — спросил глава Карелии Артур Парфенчиков на совещании, посвященном развитию Лоухского района.

— Безусловно, — ответил министр строительства. — Мы уже обсудили и с главой поселения, и с комитетом по тарифам. Суть в том, что когда стоки не очищаются, не используется электроэнергия, реагенты, это невысокий тариф. Как только начинает функционировать полноценно современное оборудование — повышаются затраты на электричество, требуются реагенты, ремонтная бригада…

С комитетом по тарифам мы обсудили возможность принятия инвестиционной программы. Что, безусловно, к повышению тарифа приведет. Конкретные цифры можем сказать после анализа, но не менее чем в два раза.

— сказал Россыпнов.

— Если мы что-то строим, оно начинает эксплуатироваться, надо же это как-то оплачивать. Либо из бюджета финансировать, муниципального либо регионального, либо вкладывать это в тариф, — разложил по полочкам губернатор.

"Решайте. Это не должно ударить по карману граждан, хотя, конечно, услуга, которая начала оказываться, имеет свою тарификацию",

— подытожил глава Карелии, сказав все-таки, что “при возможности” надо предусмотреть и помощь из бюджета.

А что произойдет, если возможности не найдется? Как говорит Николай Король, эксплуатация нового очистного комплекса на полную мощность обойдется примерно в 21 миллион в год. В Чупе, по официальным данным, живут 2150 человек. Примитивный подсчет показывает, что содержание реконструированного объекта будет стоить каждому жителю поселка, включая младенцев, 10 тысяч рублей в год.

"Там насосы стоят многочисленные, электрическое отопление; по зарплате расходы увеличатся — нужен технолог, четыре слесаря. Это дорогое удовольствие, — констатировал Король. — Даже по налогу на имущество вопросы: после передачи объекта он ориентировочно составит три миллиона рублей".

При этом специалист напомнил, что повышать тариф больше чем на 4 процента в год нельзя. Где взять деньги — большой вопрос (и не только для директора водоканала. но и для регионального руководства).

Теперь на очереди — реконструкция КОС в Пяозеро. Парфенчиков заявил, что в этом году планируется заключить контракт на подготовку проектной документации. Работу эту взяла на себя региональная власть.

— Мы забрали полномочия по проектированию. Да, процесс затянулся. Но для качественного проекта нужна полная, подробная исходная документация, — сказал Виктор Россыпнов.

По его словам, начать проектирование можно в апреле. Так что жителям Пяозерского, возможно, следует ждать повышения тарифа. Правда, с учетом сроков строительства в Карелии, это явно вопрос не завтрашнего дня.