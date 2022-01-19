Ночью с девяти улиц Петрозаводска вывезут снег

В ночь на 20 января в Петрозаводске будут вывозить снег. Техника будет работать в Октябрьском районе, на Перевалке, Древлянке, Голиковке и в центре, предупредили в мэрии.



Снежные массы собираются вывезти с улиц Пушкинской, Ленинградской, Чапаева, Древлянка, Антикайнена, Мерецкова, с Октябрьского проспекта, набережной Варкауса и Лососинского шоссе.

На уборку карельской столицы брошены силы не только подрядчика «ТехРент», но и других организаций и индивидуальных предпринимателей. (фото vk.com)