Дети и педагоги аварийной школы в деревне Хийденсельга замерзают

Теплые свитера, укороченные уроки, обогреватели воздуха и физкультминутки — привычное дело для детей и педагогов основной общеобразовательной школы д. Хийденсельга. Невозможно привыкнуть к леденящему холоду в школьных стенах — постоянному спутнику учебного процесса.

Главному редактору телеканала «Ника Плюс» Андрею Мазуровскому, побывавшему здесь по приглашению, рассказали, что здание 1968 года постройки было признано аварийным десять лет назад и нуждается в капитальном ремонте.

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