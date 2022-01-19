Дорогу к школе в Петрозаводске почистили после вмешательства ЦУР

Дорогу и тротуары в районе 46 школы в Петрозаводске очистили от снега. О проблемном участке на бульваре Интернационалистов рассказали жители Древлянки 18 января. По их словам, с самого начала снегопадов школьники вынуждены буквально преодолевать полосу препятствий, чтобы попасть на учебу:

Тротуар долгое время остается не расчищенным, дети идут, балансируя по снегу, а родители с детьми двигаются просто по дороге, где ездят автомобили,

– пожаловались петрозаводчане.

На публикацию обратил внимание Центр управления регионом республики Карелия. Сотрудники ЦУР передали информацию в администрацию Петрозаводска. Сегодня 19 января городские власти сообщили, что снег с дороги и тротуаров убран.

Напоминаем, что обратиться в ЦУР республики Карелия можно, рассказав о своей проблеме в любом открытом аккаунте или в сообществе в соцсетях, через сервис «Госуслуги. Решаем вместе» или через портал «Народный контроль. Карелия».

Каким бы способом вы ни воспользовались, вас услышат и дадут ответ на той же площадке, где был задан вопрос.