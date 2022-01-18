Из-за тротуара в снегу около школы № 46 дети вынуждены идти по дороге

С того момента, как начались снегопады, учащимся школы № 46 карельской столицы приходится преодолевать настоящую полосу препятствий, чтобы пройти к учебному заведению. Об этом нашему изданию рассказали читатели и поделились снимками.

Поскольку тротуар долгое время остается не расчищенным, дети идут, балансируя по снегу, а родители с детьми двигаются просто по дороге, где ездят автомобили.

Это участок на бульваре Интернационалистов, напротив дома № 8, с торца от школы.

Горожане страдают от неудобств уже давно, но во вторник, 18 января, у них появилась надежда. К школе подъехал трактор, люди подумали, что сейчас наконец будут чистить снег.