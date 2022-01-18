18 января 2022, 20:48
Из-за тротуара в снегу около школы № 46 дети вынуждены идти по дороге
Жители Петрозаводска пожаловались на заваленный снегом проход к учебному заведению
С того момента, как начались снегопады, учащимся школы № 46 карельской столицы приходится преодолевать настоящую полосу препятствий, чтобы пройти к учебному заведению. Об этом нашему изданию рассказали читатели и поделились снимками.
Поскольку тротуар долгое время остается не расчищенным, дети идут, балансируя по снегу, а родители с детьми двигаются просто по дороге, где ездят автомобили.
Это участок на бульваре Интернационалистов, напротив дома № 8, с торца от школы.
Горожане страдают от неудобств уже давно, но во вторник, 18 января, у них появилась надежда. К школе подъехал трактор, люди подумали, что сейчас наконец будут чистить снег.
- Но трактор повертелся и уехал. Все в прежнем виде, - сообщили читатели «Петрозаводск говорит».