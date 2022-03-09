09 марта 2022, 17:48
Общество

Улицы в центре Петрозаводска перекроют 10 марта

Ограничения связаны с обеспечением безопасности на время массового мероприятия

Завтра, 10 марта, в центре Петрозаводска изменится схема дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

С 11 до 13 часов перекроют участок проспекта Карла Маркса между улицами Андропова и Кирова, а также участок улицы Дзержинского между улицей Сверлова и проспектом Карла Маркса. Здесь же с 6 до 15 часов будет запрещена остановка транспорта.

Как отметили в администрации, ограничения связаны с отправкой гуманитарного груза для жителей Донбасса.

Водителей карельской столицы просят заранее выбирать пути объезда. Фото pixabay.com/pedrofigueras

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Петрозаводск
проспект Карла Маркса
улица дзержинского
перекрытие движения
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