Подрядчик делает упор на лестницы при уборке Петрозаводска

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают заниматься содержанием пешеходной инфраструктуры Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На лестницах в разных районах города убирают снег. Также их посыпают противогололедными материалами.

Сотрудники комбината чистят дорожки и площадки, а также борются с наледью на бульварах Студенческом и Победы, в скверах Новодревлянском, Паровозном, Каскад, в парках Зеленый берег, Патриот, Лес Победы, Мира, 50-летия Пионерской организации, на Почтовой площади, на Березовой аллее, в районе Краснофлотской улицы и Лососинского шоссе.

Горожанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно по телефону ЕДДС 051. Фото источника