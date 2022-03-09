09 марта 2022, 17:21
Подрядчик делает упор на лестницы при уборке Петрозаводска
Техника и мобильные бригады ежедневно работают на общественных территориях в разных районах карельской столицы
Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают заниматься содержанием пешеходной инфраструктуры Петрозаводска. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
На лестницах в разных районах города убирают снег. Также их посыпают противогололедными материалами.
Сотрудники комбината чистят дорожки и площадки, а также борются с наледью на бульварах Студенческом и Победы, в скверах Новодревлянском, Паровозном, Каскад, в парках Зеленый берег, Патриот, Лес Победы, Мира, 50-летия Пионерской организации, на Почтовой площади, на Березовой аллее, в районе Краснофлотской улицы и Лососинского шоссе.
Горожанам напомнили, что пожаловаться на некачественную уборку города можно по телефону ЕДДС 051. Фото источника