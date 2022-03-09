Впервые для дошколят проведут чемпионат по профориентации

5 апреля в Карелии на базе Колледжа технологии и предпринимательства проведут чемпионат для дошкольников BabySkills. В регионе подобное мероприятие проходит впервые. На нем детям предложат попробовать себя в пяти компетенциях, рассказали в республиканском Министерстве образования и спорта.

Юные жители республики узнают гораздо больше о профессиях, с которыми сталкиваются каждый день, но в силу возраста еще очень мало знают о них. Ребят посвятат в тонкости поварского, кондитерского, торгового дела, парикмахерского искусства и технологию моды. Сегодня состоялось первое заседание организационного комитета BabySkills.

«Ранняя профориентация – это первая ступенька на пути к осознанному выбору профессии. Кроме этого, чемпионат будет способствовать укреплению связей между образовательными организациями разного уровня. А с привлечением других учреждений спектр компетенций на чемпионате BabySkills может стать еще шире», – считают организаторы.

Стоит отметить, что воспитанники детсадов № 2, 12, 20, 87 в течение года в интерактивной форме уже знакомились с разными профессиями. Они побывали на экскурсиях в учебно-производственных мастерских и лабораториях Колледжа, а студенты и педагоги учреждения выступили в качестве наставников. Фото: gov.karelia.ru.