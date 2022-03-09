В Карелии отмечается снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ в сравнении с предыдущей неделей на 11,4%, констатировали в Роспотребнадзоре 7 марта. В Карелии подтверждено 7829 случаев ОРВИ и гриппом.

В Петрозаводске за неделю зафиксировано 3779 случаев заболеваний. При этом деятельность двух классов в двух школах в Петрозаводске и Муезерском районе пришлось приостановить. Также на карантин закрыты шесть групп в пяти детских садах в Петрозаводске и беломорском районе.

В ходе мониторинга специалисты не выявили за прошедшую неделю вирусов гриппа, но обнаружили один вирус парагриппа. (фото pixabay.com, leo2014)