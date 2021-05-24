Жителям России разъяснили, где в петрушке находятся наркотики

Сама петрушка, как растение, под запрет не попадает, выращивать и употреблять зелень в пищу можно абсолютно законно, рассказал правозащитник, председатель коллегии адвокатов "Корчаго и Партнеры" Евгений Корчаго, сообщает РИА Новости.

А вот семена петрушки кудрявой включены в СанПиН "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов".

"В список запрещенных растений включены только семена петрушки, из которых можно приготовить опасное для здоровья человека масло",

- пояснил юрист.

За культивирование семян с целью получения наркотического масла – если это будет доказано - полагается ответственность в соответствии со статьей 228 Уголовного кодекса Российской Федерации – штраф до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев.

Возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет. Не исключено ограничение или лишение свободы, заключил Корчаго. // Фото: commons.wikimedia.org