24 мая 2021, 21:42
Общество

В школе Вяртсиля выпускникам посоветовали взять на экзамен лупу

В республике прошли последние звонки и первые выпускные экзамены

В средней школе п. Вяртсиля на линейке по случаю последнего звонка некоторые не могли сдержать слез — прощание со школой трогательно, а впереди непростое время экзаменационных испытаний. 

В этом году здесь 31 выпускник девятого класса; 12 ребят заканчивают одиннадцатый класс. 

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский, побывавший в средней школе Вяртсиля, лично поздравил ребят.

«Желаю вам дорог, пусть тернистых, но преодолимых. Смотрите на жизнь под знаком плюс, а самое главное — это упорство, характер, которые помогут вам достичь любой цели»,

- напутствовал ребят депутат.
 
Ни пуха ни пера всем выпускникам! 

 

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Сортавальский район
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Средняя школа
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депутат ЗС Карелии
Андрей Мазуровский
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