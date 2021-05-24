В школе Вяртсиля выпускникам посоветовали взять на экзамен лупу

В средней школе п. Вяртсиля на линейке по случаю последнего звонка некоторые не могли сдержать слез — прощание со школой трогательно, а впереди непростое время экзаменационных испытаний.

В этом году здесь 31 выпускник девятого класса; 12 ребят заканчивают одиннадцатый класс.

Депутат ЗС РК Андрей Мазуровский, побывавший в средней школе Вяртсиля, лично поздравил ребят.

«Желаю вам дорог, пусть тернистых, но преодолимых. Смотрите на жизнь под знаком плюс, а самое главное — это упорство, характер, которые помогут вам достичь любой цели»,

- напутствовал ребят депутат.



Ни пуха ни пера всем выпускникам!