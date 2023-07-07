Жителям развалюх в Карелии предложили пожить в них еще лет десять

На горячую линию прокуратуры обратились четыре жителя Кемского района из аварийных бараков. Оказалось, что расселять их не особо спешат.

В четырех многоквартирных домах в Кеми и Рабочеостровске, признанных аварийными в 2017-2019 годах, еще живут люди. Расселять развалюхи предполагают лишь в 2028-2032 годах.

Люди считают этот срок чрезвычайно долгим. Особенно учитывая, что почти все конструкции строений дышат на ладан. Прокурор обратился в суд с иском. Надзорный орган требует признать постановления в части установления срока расселения домов незаконными и установить новые сроки. Иск рассматривается в суде. // фото unsplash.com