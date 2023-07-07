Дружинников набирают в Петрозаводске

Петрозаводчан приглашают вступить в народную дружину «Бузина». Добровольцы помогают полицейским в проведении мероприятий в карельской столице с осени 2019 года, сообщили в мэрии. «Бузина» включена в региональный реестр МВД по Карелии.

Сейчас в дружине двенадцать человек. Сотрудники ДНД участвуют в большинстве важных событий города. Недавно добровольцы помогали на праздновании Дня города и соревнованиях по триатлону.

Больше информации можно узнать по телефону: +7(953) 545-39-93. // фото VK-паблик администрации города