Главврач онкодиспансера стал почетным гражданином Петрозаводска

Традиционно в День города Петрозаводска происходит торжественная церемония чествования почетных граждан города и вручение атрибутов этого звания. Этот год не стал исключением, и список почетных граждан пополнился еще несколькими именами. В их число попал и Ерванд Арутюнович Хидишян, главврач республиканского онкодиспансера.

«Для меня это было очень неожиданно, честно говоря. Я очень благодарен моему коллективу, который выдвинул меня на это звание, а также жителям и администрации города и членам городского совета. Видимо, за то время, что я живу в Карелии, я совершил какие-то действия, которые были так высоко оценены»,

- поделился ощущениями новый почетный гражданин Петрозаводска.

Подробности - в интервью с Ервандом Хидишяном. (Видео)