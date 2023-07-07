Помогут ли лисы в городах бороться с крысами

Лисы на городских и сельских улицах сегодня — не такая уж редкость. Жители Карелии все чаще стали замечать, как эти дикие животные шныряют по их дворам, не боясь присутствия человека. Людям такая ситуация не нравится, специалисты утверждают, что лисы опасности для жизни человека и домашних животных не представляют.

С чем связано это явление? Опасны ли лисы для людей и городских кошек? Могут ли лисы помочь бороться с заполонившими города крысами?

Ответы специалистов читайте здесь. // Фото: wirestock // Freepik