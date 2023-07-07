В пряжинском отделе ЗАГС открылась необычная выставка юных авторов

Самые маленькие воспитанники детского сада «Радуга» (им едва исполнилось 2 года) вместе с родителями и воспитателем подготовили выставку рисунков и аппликаций (0+). Теперь она радует всех посетителей отдела ЗАГС в Пряже.

«Посетители с интересом разглядывают яркие работы – они доставляют радость любому. Ведь семья — это одна из самых важных и значимых составляющих нашей жизни. Хорошо, когда мамы и папы это понимают»,

— говорит заведующая отделом Наталья Тямкова.

В творческих работах чувствуется любовь, крепость и единение семьи.

«Разве может быть что-то интереснее и увлекательнее, чем время, проведенное рядом с самыми дорогими и любимыми мамой и папой, да еще и за увлекательным занятием. Тут есть не только общение, но и положительные эмоции», — радуется за своих воспитанников воспитатель Наталья Мощалгина.//фото: Наталья Мощалгина