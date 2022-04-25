Жителям Петрозаводска предложили выбрать маршрут автобуса № 29

Жители Петрозаводска самостоятельно могут выбрать самый востребованный маршрут автобуса № 29. За один из трех вариантов открыто голосование на платформе «Активный горожанин», сообщили в мэрии.

Отдать свой голос можно до 15 мая, но надо авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации на сайте Госуслуг.

На портале есть три варианта для выбора: два кольцевых и одно прямое направление:

1) Прямое направление: ст.Томицы - ул. Подсочная - ул. Дружбы - Дом культуры - Школа - Автобаза - АЗС – Силикатный завод - Хладокомбинат - с/х Тепличный (в выходные дни) - СТК - Стройбаза - Мехпарк - АРЗ - Хлебозавод - ул. Достоевского - ул. Мелентьевой - ул. Мурманская – ДК Железнодорожников - ул. Сорокская - Государственный университет - ул.Шотмана - Автовокзал - ул. Ватутина - Телецентр - Республиканская больница - Лесной пр. - ул. Паустовского - Фонтаны - ул. Энтузиастов.

Обратное направление: ул. Энтузиастов - Фонтаны - ул. Паустовского -Лесной пр - Республиканская больница - Телецентр - ул. Ватутина - Автовокзал - пл.Гагарина - Государственный университет - Центральный рынок - ул. Сорокская - ул.Московская - ул. Мурманская - ул. Мелентьевой - ул. Достоевского - Хлебозавод - АРЗ - Мехпарк - Стройбаза - СТК - с/х Тепличный (в выходные дни) - Хладокомбинат - Силикатный завод - АЗС - Автобаза - Школа - Дом культуры - ул. Дружбы - ул. Подсочная - ст.Томицы.

2) Кольцевой: ст.Томицы - ул. Подсочная - ул. Дружбы - Дом культуры - Школа - Автобаза - АЗС – Силикатный завод - Хладокомбинат - с/х Тепличный (в выходные дни) - СТК - Стройбаза - Мехпарк - АРЗ - Хлебозавод - ул. Достоевского - ул. Мелентьевой - ул. Мурманская – ДК Железнодорожников - ул. Сорокская - Государственный университет – Ж\Д вокзал - ул. Сорокская - ДК Железнодорожников - ул. Мурманская – ул. Мелентьевой - ул. Достоевского - Хлебозавод - АРЗ - Мехпарк - Стройбаза - СТК - с/х Тепличный (в выходные дни) - Хладокомбинат - Силикатный завод - АЗС - Автобаза - Школа - Дом культуры - ул. Дружбы - ул. Подсочная - ст.Томицы.

3) Кольцевой: ст.Томицы - ул. Подсочная - ул. Дружбы - Дом культуры - Школа - Автобаза - АЗС – Силикатный завод - Хладокомбинат - с/х Тепличный (в выходные дни) - СТК - Стройбаза - Мехпарк - АРЗ - Хлебозавод - ул. Достоевского - ул. Мелентьевой - ул. Мурманская – ДК Железнодорожников - ул. Сорокская – пр. Ленина – ул. Куйбышева – пр. Карла Маркса – ул. Кирова – пр. Ленина – ул. Антикайнена - ул. Сорокская - ДК Железнодорожников - ул. Мурманская – ул. Мелентьевой - ул. Достоевского - Хлебозавод - АРЗ - Мехпарк - Стройбаза - СТК - с/х Тепличный (в выходные дни) - Хладокомбинат - Силикатный завод - АЗС - Автобаза - Школа - Дом культуры - ул. Дружбы - ул. Подсочная - ст.Томицы. // Фото: администрация Петрозаводска