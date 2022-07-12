Жителям Петербурга рекомендовали носить маски в общественных местах

Губернатор Петербурга Александр Беглов рекомендовал носить защитные маски в общественных местах и сделать прививку от коронавирусной инфекции.

«Позаботьтесь о себе и своих родных, пройдите ревакцинацию! В общественных местах рекомендуем использовать маски: не дайте вирусу еще одного шанса!»,

- приводит сообщение губернатора пресс-служба администрации Северной столицы.

В Санкт-Петербурге отменены практически все ковидные ограничения. Местные жители и гости города посещают театры, музеи, выставки и концерты. Однако. Как подчеркивают власти, вирус не ушел окончательно и по-прежнему представляет угрозу. В некоторых странах вновь начался серьезный рост заболевания.

«Сейчас время отпусков, петербуржцы уезжают в отпуск в другие города и страны. К нам приезжают туристы. Необходимо обезопасить себя. Вакцинация и ревакцинация снижает риск заболеть или получить осложнения», - сказано в сообщении властей.

В Петербурге вакцинация от коронавируса началась полтора года назад. Привились более трех миллионов человек. В конце января 2022 года в городе действовали 56 мобильных пунктов и 190 стационарных для взрослых. Сегодня в городе работают 5 мобильных пунктов вакцинации, а также стационарные - 181 для взрослых и 92 для детей. (фото «Петрозаводск говорит»)