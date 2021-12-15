Жителям Карелии вручили государственные награды

В среду в Петрозаводске вручили государственные награды 42 жителям Карелии. За вклад в развитие отечественной культуры и искусства ордена Почета удостоен профессор петрозаводской консерватории имени Глазунова Виктор Портной. Орденом «Родительская слава» награждены Надежда и Алексей Рындины – родители десяти детей из Медвежьегорска, сообщили в пресс-службе главы региона.

Медали «За отвагу на пожаре» получили трое пожарных отряда противопожарной службы по Пудожскому району: Павел Васильев, Андрей Михеев и Максим Слюсарь. Награду огнеборцы получили за тушение пожара в жилом доме в июне 2020 года в Пудоже, из огня были спасены пять человек.

Также награды вручили за участие в патриотическом воспитании молодежи и поддержке ветеранов, за достижения в лесной промышленности, за благотворительную деятельность. Медали «За заслуги перед Республикой Карелия» удостоены семь жителей региона. Орденом «Сампо» отмечен гендиректор компании «Карелстроймеханизация» Николай Макаров. Представителям разных сфер деятельности присвоены звания заслуженных работников. (фото gov.karelia.ru)