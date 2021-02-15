15 февраля 2021, 09:46
Жителям Карелии расскажут об организации выплаты пенсии
Пенсионный фонд проведет горячую линию для всех желающих
16 февраля Отделение Пенсионного фонда России по Карелии проведет горячую линию для жителей республики. Мероприятие будет посвящено вопросам организации выплаты пенсии, сообщает пресс-служба ведомства.
На вопросы жителей республики ответит начальник Центра по выплате пенсии и обработке информации ПФР по РК Мария Юрьян.
Жители Карелии могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00. Фото 365news.biz