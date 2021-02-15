Жителям Карелии расскажут об организации выплаты пенсии

16 февраля Отделение Пенсионного фонда России по Карелии проведет горячую линию для жителей республики. Мероприятие будет посвящено вопросам организации выплаты пенсии, сообщает пресс-служба ведомства.

На вопросы жителей республики ответит начальник Центра по выплате пенсии и обработке информации ПФР по РК Мария Юрьян.

Жители Карелии могут звонить с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске (814-2) 79-55-00. Фото 365news.biz