15 февраля 2021, 09:33
Смертность от внебольничной пневмонии в Карелии осталась неизменной
За минувшие сутки летальных исходов не зарегистрировано
15 человек за сутки госпитализированы с внебольничной пневмонией в Карелии, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Начиная с 1 апреля 2020 года, с легочной инфекцией госпитализированы 4843 пациента, 116 человек умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода).
За минувшие сутки летальных исходов от внебольничной пневмонии не зарегистрировано.
Напомним, всем пациентам с пневмонией неоднократно проводится исследование на COVID-19.
Изображение с сайта max4u.ru