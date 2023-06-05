Жителям Карелии расскажут о выплатах федеральным льготникам

Во вторник, 6 июня, карельское отделение СФР проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Очередное мероприятие Социального фонда будет посвящено теме социальных выплат федеральным льготникам.

Получить консультацию по указанной теме можно будет с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8-8142-79-59-14. // Фото: unsplash.com