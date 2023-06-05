05 июня 2023, 09:52
Жителям Карелии расскажут о выплатах федеральным льготникам
Социальный фонд готовится к очередной горячей линии
Во вторник, 6 июня, карельское отделение СФР проведет горячую линию для жителей республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Очередное мероприятие Социального фонда будет посвящено теме социальных выплат федеральным льготникам.
Получить консультацию по указанной теме можно будет с 11 до 13 часов по телефону в Петрозаводске 8-8142-79-59-14. // Фото: unsplash.com