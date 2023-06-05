В социальном центре поселка Летнереченский вместо 28 мест будет 50

Здание одного из социальных центров в Карелии начали капитально ремонтировать. Оно построено в Летнереченском больше 50 лет назад, поэтому работы проведут масштабные, сообщили в правительстве республики.

Планируют поменять инженерные сети, отремонтировать помещения и фасад. Подрядчик уже демонтировал перегородки на первом этаже и часть оборудования.

Затем начнется отделка – внешняя и внутренняя. Полезную площадь хотят расширить – вместо 28 койко-мест оборудовать 50. Территорию намерены благоустроить. Работы должны завершить до конца года. // фото: из официальных источников