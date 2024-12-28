28 декабря 2024, 06:30
Жителям Карелии рассказали о погоде в субботу
На дорогах сегодня может быть скользко
Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу синоптиков, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0, -2 в течение суток.
В Карелии переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -4, +1.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Пудоже, Сортавале днем -1;
В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем -2;
В Олонце днем 0. // фото «Петрозаводск говорит»