Жителям Карелии рассказали о погоде в субботу

Сегодня в Петрозаводске, по прогнозу синоптиков, переменная облачность, без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха 0, -2 в течение суток.

В Карелии переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха -4, +1.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале, Кондопоге, Пудоже, Сортавале днем -1;

В Медвежьегорске, Сегеже, Суоярви днем -2;

В Олонце днем 0. // фото «Петрозаводск говорит»