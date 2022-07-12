Жителям Карелии рассказали, как можно дозвониться до автостанций

У петрозаводского автовокзала и автостанций в Пудоже и Пряже заработал общий телефон для справок. Чтобы дозвониться до нужного специалиста, следует выбрать определенный добавочный номер, предложенный автоответчиком. Об этом сообщается в группе городского автовокзала.

Телефон у всех общий - 88142 76-10-44 . Чтобы получить справку на автовокзале Петрозаводске нужно выбрать добавочный номер - 1; чтобы получить справку в Пряже - добавочный номер - 2; для справок в Пудоже - добавочный номер - 3.

Справочная автовокзала работает ежедневно с 5:30 до 21:00. Перерывы: 8:30-9:00; 12:30-13:00; 16:30-17:00; 20:00-20:30.

Справочная на автостанции в Пряже работает ежедневно с 6:30 до 22:30. Перерывы 10:00-10:30; 14:10-14:40; 16:20-16:50, технологические перерывы 12:00-12:10; 19:10-19:20.

Справочная на автостанции в Пудоже работает ежедневно с 6:00 до 23:30, перерыв 15:00-17:30. (фото unsplash.com, Giorgio Trovato)