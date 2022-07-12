Ночью изменится схема движения на переезде в сторону Птицефабрики

В ночь с 13 на 14 июля с 22:20 до 04:00, изменится схема движения транспорта через железную дорогу на проезде Строителей. Это связано с ремонтом первого железнодорожного пути.

Проехать можно будет по одной полосе. На переезде, связывающем Южную промзону и Птицефабрику, организуют реверсивное движение.

Госавтоинспекция Петрозаводска просит горожан быть внимательными и руководствоваться положениями ПДД. (фото unsplash.com, Tim Wildsmith)