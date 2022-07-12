12 июля 2022, 17:18
Липы и клены снесут в центре Петрозаводска из-за реконструкции сетей
Под снос пойдут 28 деревьев, осенью обещают посадить молодые липы
28 деревьев снесут на Красноармейской улице из-за реконструкции сетей, сообщили в администрации столицы Карелии Под снос пойдут в том числе липы и аварийные клены.
Деревья спилят в охранной зоне сетей в районе домов №18 и 20. Восстановить благоустройство территории ресурсоснабжающая организация должна до 1 сентября.
Осенью здесь обещают высадить молодые липы, высотой 2,5-3 метра. Работы будет контролировать мэрия. (фото «Петрозаводск говорит»)