Липы и клены снесут в центре Петрозаводска из-за реконструкции сетей

28 деревьев снесут на Красноармейской улице из-за реконструкции сетей, сообщили в администрации столицы Карелии Под снос пойдут в том числе липы и аварийные клены.

Деревья спилят в охранной зоне сетей в районе домов №18 и 20. Восстановить благоустройство территории ресурсоснабжающая организация должна до 1 сентября.

Осенью здесь обещают высадить молодые липы, высотой 2,5-3 метра. Работы будет контролировать мэрия. (фото «Петрозаводск говорит»)