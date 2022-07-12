РКС-Петрозаводск: за последний год украли больше 400 крышек люков

К сожалению, в теплое время года традиционно растет число краж крышек водопроводных и канализационных колодцев. Зимой крышки люков тоже воруют, но чаще от колодцев тепловых сетей, так как они не замерзают.

«РКС-Петрозаводск» приводят удручающую статистику: за последний год было украдено больше 400 крышек люков. Разъяснительные беседы с работниками пунктов приема металлолома ведутся постоянно – принимать крышки люков запрещено законом.

Но воровать и сдавать крышки все равно умудряются, правда, иногда справедливость торжествует моментально: в прошлом году двое молодых людей, пытавшиеся вывезти крышки на машине, сами угодили в свою же ловушку – в открытом колодце оказалось колесо. Злоумышленников не останавливают ни уголовная ответственность (лишение свободы сроком до 5 лет, ст. 158 УК РФ), ни то, что из-за их действий могут пострадать люди. Каждый год по всей стране в люки проваливаются взрослые, дети и животные. Есть и еще одно неприятное последствие открытых колодцев – сильный запах канализационных стоков. От воровства не спасают даже пластиковые крышки, забирают и их.

Как можно защитить себя, своих детей и близких от смертельной опасности:

• Если вы видите подозрительных лиц около колодца, которые пытаются вскрыть люк, увезти крышку – срочно звоните в полицию по номеру 102.

• Если вы видите колодец без крышки, сообщите об этом в АО «ПКС-Водоканал» по телефону 8 911 4300547 (WhatsApp или Viber), отправьте фото открытого колодца и укажите ближайший рядом с люком адрес.

Письмо о пропавшей крышке также можно отравить на электронный адрес signal@rks.karelia.ru. На сайте АО «ПКС-Водоканал» есть раздел «Сообщить о проблеме» http://pks-vodokanal.ru/appeals, где можно оставить информацию об отсутствующей крышке люка.

Компания призывает горожан не быть безразличными, если увидели открытый люк. Вы можете спасти жизнь.