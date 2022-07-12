Любарский объяснил, зачем уродуют кусты на Октябрьском проспекте

Жители Октябрьского проспекта обеспокоились судьбой кустов, высаженных на разделительной полосе. Кустарники обрезают так радикально, что они выглядят устрашающе. Мэр Петрозаводска объяснил, что так и надо.

Это омолаживающая обрезка, сообщил Владимир Любарский. Кустарники подрезают с так называемой «посадкой на пень». Но хотя их почти до основания режут, это не значит, что живой изгороди вдоль проспекта не будет.

Она восстановится, заявил Любарский. Ранее таким же способом обрезали кусты в других районах, сейчас они выглядят более свежо и опрятно.

По правилам, такую обрезку надо делать один раз в 10 лет, а кустарники на Октябрьском проспекте не обрезали ни разу, то есть примерно полвека они стоят нетронутые. // Фото: Владимир Любарский / ВКонтакте