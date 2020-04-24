Жителям Карелии предлагают присоединиться к акции «Голубь мира»

Большинство из нас сидит на карантине и уже готово выть. Все что только можно отменили, празднование Дня Победы перенесли. Но для большинства семей 9 Мая – большой праздник, и хочется, чтобы в этот день наши сердца были наполнены радостью.

В России проходит акция «Голубь мира», к которой может присоединиться каждый. Ее суть – изготовить своими руками голубя из белой бумаги и украсить поделкой окно. Даже если вы работаете, на карантине можно найти время и принять участие в акции вместе с ребенком. А мы опубликуем самые интересные работы.

Всероссийский флешмоб призван объединить людей и привлечь внимание к приближающейся знаменательной дате в нынешних сложных условиях, когда жители многих стран находятся на самоизоляции из-за коронавирусной инфекции.

Идея использования белого голубя как символа мира не нова, как и идея украшать окна силуэтами голубей. В 1949 году изображение голубя Пабло Пикассо было выбрано для плаката Первого Всемирного конгресса сторонников мира. Именно оно стало широко известным как «Голубь мира».