Жителям Карелии пообещали в пятницу метель и до минус 6 градусов

В пятницу в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Специалисты регионального Гидрометцентра прогнозируют, небольшой снег, слабую метель. Ветер западный, северо-западный умеренный, ночью порывистый. Температура воздуха будет в пределах -2, -4 в течение суток. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем расти.

14 января в Карелии также облачно с прояснениями. Небольшой, местами умеренный снег. В отдельных районах слабая метель. Ветер западный, северо-западный умеренный порывистый. Температура воздуха составит -1, -6 в течение суток, ночью местами похолодает до -10.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале ночью -6, днем -2;

В Кондопоге ночью -6, днем -2;

В Медвежьегорске ночью -6, днем -5;

В Олонце ночью -6, днем -1;

В Пудоже ночью -8, днем -5;

В Сегеже ночью -7, днем -5;

В Сортавале ночью -5, днем -2;

В Суоярви ночью -5, днем -2. (фото pixabay.com, 4240513)