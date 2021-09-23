23 сентября 2021, 16:36
Происшествия

Жителям Карелии пообещали полмиллиона рублей за помощь полиции

Стражи порядка до сих пор не могут найти людей, которые подожгли лесозаготовительное предприятие на севере республики

Полиция Карелии продолжает разыскивать людей, которые в ночь на 23 ноября 2019 года подожгли лесозаготовительное предприятие в Лоухском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Всех, кто имеет информацию о происшествии, просят звонить по телефонам полиции: 8 981 405 54 36, 8 999 094 52 51 или 8 8142 715 420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, полагается вознаграждение в размере до 500 000 рублей. Фото pixabay.com/bearinthenorth

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Метки: 
Лоухский район
Поджог
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МВД
Полиция
лесозаготовительное предприятие
новости Карелии