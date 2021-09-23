Жителям Карелии пообещали полмиллиона рублей за помощь полиции

Полиция Карелии продолжает разыскивать людей, которые в ночь на 23 ноября 2019 года подожгли лесозаготовительное предприятие в Лоухском районе. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Всех, кто имеет информацию о происшествии, просят звонить по телефонам полиции: 8 981 405 54 36, 8 999 094 52 51 или 8 8142 715 420.

Конфиденциальность гарантируется. За информацию, которая поспособствует раскрытию преступления, полагается вознаграждение в размере до 500 000 рублей. Фото pixabay.com/bearinthenorth