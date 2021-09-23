Карельского легкоатлета Александра Хютте задержали с наркотиками

Знаменитый карельский легкоатлет Александр Хютте задержан с наркотиками в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.

«Александр Хютте 33 лет был задержан на Планерной улице. У него в кроссовке был найден пакетик с мефедроном»,

- рассказал собеседник агентства.

Александр Хютте долгие годы выступал за Карелию на престижных соревнованиях по легкой атлетике. Становился чемпионом России в беге на короткие дистанции в период с 2010 по 2013 год, в Европе в 2011 году был победителем командного чемпионата.

В 2015 году спортсмена отстранили от соревнований за прием допинга и уклонение от сдачи пробы. После дисквалификации он стал информатором Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Фото lenta.ru