Жителям Карелии покажут новый документальный сериал «Спорт XX века»

Онлайн-кинотеатр KION покажет премьеру документального сериала «Спорт XX века», которая состоится 1 июля. Это авторский проект, который представляет собой сжатую информативную летопись отечественного спорта.

Документальный проект «Спорт XX века» — масштабный цикл передач, который погрузит зрителя в отдельные исторические эпохи. Среди инструментов, которыми авторы проекта воспользуются для достижения этой цели, уникальные архивные материалы и документы, виртуальная студия, а также потрясающий пул разноплановых экспертов, каждый из которых поделится рассказом о главных событиях в спортивной жизни страны. Это и журналисты, и историки, и знатоки спорта, и, конечно, легендарные спортсмены.

Каждый эпизод документального сериала будет посвящен одному десятилетию из мира спорта. Начнется рассказ с 20-х годов прошлого века, а закончится в 90-х. Ведущим «Спорта XX века» выступит Дмитрий Губерниев — известный российский телеведущий и спортивный комментатор. Он будет вести довольно подробный рассказ, вводя зрителя в контекст выбранного исторических периодов. В каждом из десятилетий «Спорт XX века» выделит рождение главных звезд, речи исторических личностей, взлеты и падения статистический данных.

Отдельной темой документального сериала станет противостояние зарубежного и отечественного спорта, флагманами которого были, естественно, Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Эта спортивная дуэль то накалялась до предела, то затухала соответственно — в зависимости от разных факторов, в том числе и политических. При этом советский спорт, как правило, выходил из этого противостояния победителем. Поэтому представители советского спорта XX века и вошли в историю, поскольку являлись и являются по сей день настоящей гордостью нашей страны.

Восемь эпизодов документального сериала «Спорт XX века» можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре KION с 1 июля: каждую неделю будет публиковаться новая серия.

Дмитрий Губерниев, ведущий проекта:

«Я люблю историю спорта, мне кажется очень важным рассказать об этом людям. Наш проект получается очень интересным, он доступен для всех возрастов, от мала до велика. Советский спорт — на все времена. Мы рассказываем о грандиозных чемпионах, некоторые из которых до сих пор живы. Это те люди, которые ковали по-настоящему большую славу великой стране. Мне кажется, что нынешнее поколение спортсменов, оглядываясь на те блестящие победы, в состоянии, как говорили в моем детстве, взять это высокое знамя и нести его, как в свое время нес Юрий Власов — наш олимпийский чемпион»

Алексей Ефимов, автор проекта, спортивный журналист, председатель президиума Российской ассоциации спортивных комментаторов: