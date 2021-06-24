Магазин Теплообмен в Петрозаводске открывает арт-площадку

Новая арт-площадка открывается с 05 июля 2021 года на базе нового (третьего) благотворительного магазина «Теплообмен» по улице Энгельса, 17 (вход со двора).

Создание такой площадки будет являться новым креативным направлением в работе благотворительного фонда «Теплообмен».

«Теплообмен» на Энгельса – это магазин для модников с брендовыми и необычными вещами. Здесь будет оборудовано небольшое выставочное пространство, в котором начинающие художники смогут показать свои работы не только для своей аудитории, но и покупателям, которым близки идеи нашей работы. Магазин на Энгельса отличается от «Теплообмена» на Луначарского, где кроме одежды можно приобрести фурнитуру от сумок и пуговицы, которые мы спасаем от свалки, и от «Теплообмена» на Краснофлотской, в котором мы выделили отдельный зал для детских вещей. Запрос по созданию арт-пространства «Имбирь» пришел от команды работников и волонтеров «Теплообмена», которая за два года работы команда разрослась до 20 человек. Это люди творческие, необычные. Они поддерживают идеи второй жизни вещей и уменьшения нагрузки на экологию. Чтобы меньше вещей отправлялось на переработку продавец Маргарита освоила ткацкий станок, Светлана шьет пеленки, наволочки, украшения для волос, Алена и Марина занялись апсайклингом одежы (их работы по переделке вещей будут представлены на следующей нашей выставке). А еще здесь ремонтируют бижутерию и принимают неисправную мелкую бытовую технику для передачи в ремонт или на запчасти. И название для пространства придумали вместе. Искали варианты со словом тепло. Кому-то на ум пришла ассоциация, что тепло от чая с имбирем. На том и порешили - «Имбирь»