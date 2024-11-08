Жителям Карелии ответят на вопросы по пособию для семей и беременных

Во вторник, 12 ноября, карельское отделение Социального проведет тематическую горячую линию. Она посвящена единому пособию для семей с детьми и беременных женщин, сообщили в пресс-службе ведомства.

- Получить консультацию можно с 11:00 до 13:00, позвонив по номеру (8-8142) 79-59-14,

- сказано в сообщении.

В любое другое время жители Карелии могут обратиться в контакт-центр Социального фонда по бесплатному номеру 8-800-200-07-57. Центр работает с 08:45 до 17:00, по пятницам - до 16:45. // фото: pixabay.com