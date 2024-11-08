Стоимость сноса зеленых насаждений будут рассчитывать по рыночной цене

Стоимость вырубки зеленых насаждений в Петрозаводске намерены рассчитывать исходя из их рыночной стоимости. Этому вопросу будут посвящены сегодняшние публичные слушания в администрации города, заявила вице-мэр Наталья Тенчурина на свой странице в соцсети.

Ранее общественные активисты заявляли, что на слушаниях якобы предложат снизить коэффициент стоимости зеленых насаждений в 100 раз. По словам Тенчуриной, это не так.

В действительности речь идет о совершенно ином механизме. На публичных слушаниях их участникам предложат поддержать вариант, при котором восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений формируется из стоимости зеленых насаждений, определенной на основании оценки рыночной стоимости, проводимой в соответствии с законодательством, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации, а также платы, рассчитанной за снос зеленых насаждений в соответствии с Методикой расчета восстановительной стоимости с применением поправочного коэффициента для зеленых насаждений в размере 0,01,

– пояснила чиновница.

В результате восстановительная стоимость за снос зеленых насаждений будет определяться по их рыночной цене плюс указанный коэффициент.

Изменения в правила благоустройства власти намерены внести для повышения инвестиционной привлекательности Петрозаводска и создания условий для реализации значимых инвестпроектов. Вводимые нормы планируют применять к земельным участкам, предоставленным в аренду для размещения объектов социально-культурного назначения и реализации масштабных инвестиционных проектов.

Фото: ИА Республика