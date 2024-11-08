Ужесточение требований к перевозчикам поддержали депутаты ЗС Карелии

В пятницу, 8 ноября, на заседании комитета ЗС РК по экономической и промышленной политике первый заместитель министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи РК Юлия Мизинкова представила законопроект об организации транспортного обслуживания населения.

Сегодня граждане крайне недовольны работой общественного транспорта, особенно частными перевозчиками, работающими по нерегулируемым тарифам. Главная претензия пассажиров в том, что не соблюдается график движения автобусов, особенно в вечернее время.

С начала года в петрозаводскую администрацию поступило 3 тысячи жалоб на работу общественного транспорта. Мизинкова отметила, что соблюдение графика движения общественного транспорта сегодня никто не контролирует.

Она заявила, что законопроект предусматривает новые требования к перевозчикам. Допускается соотношение между выполненными и невыполненными рейсами не более 5% в течение квартала.

Транспорт должен обладать оборудованием для перевозки маломобильных граждан. В салоне должно быть установлено оборудование для измерения температуры воздуха и терминалы для безналичной оплаты проезда. К тому же предупреждать органы власти об изменении платы за проезд перевозчики, согласно проекту закона, будут обязаны за 15 дней.

Мизинкова сказала, что, если удастся оперативно принять закон, то он может вступить в силу с 1 марта 2025 года. Депутаты поддержали законодательную инициативу Главы РК. // фото: «Петрозаводск говорит»