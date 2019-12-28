Жителям Карелии напомнили о завершении сезона охоты на лосей

В Госохотнадзоре напомнили жителям Карелии о грядущем завершении сезона охоты на лосей, сообщает издание «Новости Костомукши» со ссылкой на источник в ведомстве.

«Охотникам, имеющим разрешения на добычу лося, необходимо в предусмотренные этим документом сроки заполнить и направить сведения о добытых охотничьих ресурсах по месту получения разрешения. Это требование закреплено в пункте 3.8. «Правил охоты», утверждённых приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512»,

- уточняется в информационном сообщении.

Это требование необходимо выполнить в случае истечения срока действия документа, добычи указанное в разрешении количество охотничьих ресурсов или в случае, если в соответствии с действующими правилами разрешение на добычу охотничьих ресурсов считается использованным.

Жителей Карелии предупредили, что при нарушении требований закона будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности.

Напомним, минувшей осенью лоси серьезно напугали карельских автомобилистов. Жители республики заметили диких животных на федеральной трассе. Ранее группа лосей, разгуливающая вдоль дороги, была замечена на подъезде к столице Карелии.