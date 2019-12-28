Прилетающие в Петрозаводск гости будут ходить по деревянному настилу

На период строительных работ по возведению нового аэровокзального комплекса специалисты главного военно-строительного управления Минобороны РФ монтируют временный деревянный настил для пешеходов в аэропорту «Петрозаводск».

«В настоящее время по участку дороги между местом парковки автомобилей и действующим терминалом перемещается тяжелая техника, в результате чего он загрязнен песком и глиной. По распоряжению Минтранса республики специалисты ГВСУ и сотрудники ООО «Петрозаводское ДРСУ» приступили к оборудованию здесь временного деревянного настила. Помимо этого с сегодняшнего дня рейсовый автобус станет подъезжать непосредственно к зданию терминала»,

- рассказали в пресс-службе правительства Карелии.

Министр по дорожному хозяйству республики Алексей Кайдалов написал на своей странице во «ВКонтакте», что настил «обеспечит беспроблемный путь от площади перед терминалом до места парковки автотранспорта на время строительства нового аэровокзала».

Фото: пресс-служба праивтельства Карелии