Жителя Петрозаводска ударили камнем по голове из-за денег и водки

Полицейские задержали петрозаводчанина, который напал на прохожего в Октябрьском микрорайоне. Парень ударил 33-летнего мужчину камнем по голове. Потом отобрал у него 15 тысяч рублей и пакет, в котором была бутылка водки. После этого злоумышленник скрылся, сообщили в УМВД по Петрозаводску.

Однако уголовный розыск сработал быстро, преступника взяли по горячим следам. Оказалось, что это 19-летний житель города. Примерно пять тысяч рублей из похищенных денег он уже потратил на свои нужды, 10 тысяч изъяли полицейские. Водку нападавший успел выпить.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Подозреваемого заключили под стражу, ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Пострадавшего пришлось госпитализировать, о его состоянии информации нет. // Фото: Ourspace