Подростки совершили два опасных ДТП в Карелии

Стали известны подробности наезда на пешехода в г. Кемь, в районе дома № 44 по пр. Пролетарский.

Вчера 14-летний подросток, управляя мопедом на дороге общего пользования, совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода, в зоне его видимости. Об этом сообщила пресс-служба ГИБДД Карелии.

Также несовершеннолетний водитель совершил наезд на стоящий автомобиль «Рено Логан». Подросток права управления транспортным средством не имеет. В результате ДТП водитель мопеда и пешеход травмированы, доставлены в лечебное учреждение для оказания медицинской помощи.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

Еще одно дорожное происшествие с подростком произошло в Пудожском районе.

На региональной автодороге «Пудож-Семеново» 15-летний велосипедист допустил выезд к центру дороги, где произошло столкновение с автомобилем «Хёндай Гетц». В результате ДТП подросток травмирован, пострадавшему оказана медицинская помощь. Обстоятельства ДТП устанавливаются. // Фото: ГИБДД Карелии