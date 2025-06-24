Жителя Петрозаводска обманули при покупке транспорта

В полицию Петрозаводска обратился местный житель. Он рассказал, что пострадал от рук мошенников при покупке квадроцикла, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, он нашел в сети сайт компании, занимающейся продажей транспорта. Одна модель ему понравилась, цена тоже устроила. Мужчина быстро обговорил с менеджером условия доставки и заплатил 1 132 000 рублей. Технику обещали доставить в ближайшее время, но этого не произошло. В реальности продавец исчез, сайт оказался подделкой.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. Выясняются обстоятельства случившегося. Полиция призывает жителей республики бережно относиться к своим деньгам. © «Петрозаводск говорит»