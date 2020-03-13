Жителя Петрозаводска обманули при покупке через Интернет

Мошенники продолжают вытягивать деньги из россиян, часто на их уловки попадаются и жители Карелии. Так, на днях своих денег лишился 33-летний петрозаводчанин, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Мужчина наткнулся в Интернете на сайт, на котором продавалась техника по низким ценам. Сайт был сделан очень прилично, также на нем было много отзывов от довольных клиентов. Это внушило покупателю уверенность в добропорядочности продавцов.

Нашего земляка заинтересовал видеопроектор стоимостью более 63 тысяч рублей. Продавцы в переписке указали, что товар отправят сразу же, как получат всю сумму. Петрозаводчанин перевел деньги. Однако, проектор так никто и не прислал. Номер мнимого продавца оказался отключен, а вскоре был заблокирован и сам сайт. Мужчина обратился в полицию.

Как пояснили в МВД, были найдены форумы, на которых пользователи делились историями своих обманов на этом сайте. Наш земляк стал не единственной жертвой аферистов.