Автомобиль сбил мужчину в Петрозаводске

Вчера вечером, в 19:45, в Петрозаводске на Октябрьском проспекте мужчина был сбит автомобилем. Пешеход получил легкие травмы.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, 33-летний петрозаводчанин был сбит автомобилем ВАЗ-2110, когда перебегал проезжую часть по пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получил травмы. Ему было назначено амбулаторное лечение.