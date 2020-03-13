13 марта 2020, 08:20
Автомобиль сбил мужчину в Петрозаводске
Попавшему под колеса на Октябрьском проспекте петрозаводчанину было назначено амбулаторное лечение
Вчера вечером, в 19:45, в Петрозаводске на Октябрьском проспекте мужчина был сбит автомобилем. Пешеход получил легкие травмы.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, 33-летний петрозаводчанин был сбит автомобилем ВАЗ-2110, когда перебегал проезжую часть по пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеход получил травмы. Ему было назначено амбулаторное лечение.