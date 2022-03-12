Жителя Карелии задержали за преступление одиннадцатилетней давности

Мужчина был объявлен в федеральный розыск, длительное время ему удавалось скрываться, но недавно его задержали в Ленинградской области. По сообщению Neva.today, подозреваемый в краже прятался в коттеджном поселке в Гатчинском районе.

Преступление, которое приписывают жителю Карелии, было совершено одиннадцать лет назад. По сообщению издания, 36-летний костомукшанин с 20 по 26 июня 2011 года вместе с подельниками совершил разбойное нападение из-за пяти миллионов рублей. Жертвой налетчиков стал предприниматель из Костомукши.

После преступления житель Карелии залег на дно. Однако спустя одиннадцать лет его задержали и отвезли в полицию. (фото pixabay.com, Fleimax)