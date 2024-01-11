Жителя Карелии ударили ножом, пока он гладил кота

В Костомукше закончено расследование уголовного дела в отношении 52-летней женщины. Она обвиняется в причинении легкого вреда здоровью сожителя, сообщает пресс-служба МВД по РК.

По данным следствия, в один из дней подозреваемая поссорилась с возлюбленным из-за употребления алкоголя. Когда мужчина отвернулся, чтобы погладить кота, женщина подошла сзади и ударила его ножом по голове. Пострадавший получил ранение и попросил соседей вызвать скорую. Его доставили в больницу.

Подозреваемая полностью признала вину и извинилась перед сожителем. Несмотря на то, что они помирились, женщине все равно придется ответить за свой поступок по закону. // Фото: unsplash.com / Ashley Anthony