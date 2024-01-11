11 января 2024, 14:00
Мужчина погиб на рабочем месте в Карелии
В Костомукше изучаются обстоятельства гибели рабочего горнодобывающего предприятия
В Костомукше возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности проведения работ, приведшем к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
По данным ведомства, 1 января 32-летний рабочий горнодобывающего предприятия находился в карьере. Мужчина менял напорный канат на карьерном экскаваторе и получил травму, от которой скончался.
Ведется следствие. Допрашиваются свидетели, изъята документация, устанавливается круг лиц, виновных в нарушении правил охраны труда. // Фото: unsplash.com / Io & Tech