Мужчина погиб на рабочем месте в Карелии

В Костомукше возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности проведения работ, приведшем к гибели человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.

По данным ведомства, 1 января 32-летний рабочий горнодобывающего предприятия находился в карьере. Мужчина менял напорный канат на карьерном экскаваторе и получил травму, от которой скончался.

Ведется следствие. Допрашиваются свидетели, изъята документация, устанавливается круг лиц, виновных в нарушении правил охраны труда. // Фото: unsplash.com / Io & Tech