Жителя Карелии ударили бутылкой по голове на улице

В полицию Кеми обратились работники медицинской организации. К ним поступил 49-летний мужчина с раной головы, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Потерпевший рассказал полицейским, что на улице на него напал неизвестный. Впрочем, эта версия не подтвердилась.

Выяснилось, что к совершению преступления причастен 35-летний приятель пострадавшего. Мужчины выпивали, а затем отправились в магазин за добавкой. По дороге между ними случился конфликт, и младший товарищ ударил старшего бутылкой по голове. Потерпевший решил не выдавать приятеля и придумал историю с нападением.

По факту причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Фото: unsplash.com